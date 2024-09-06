Осинькин: Сергеев был основным вариантом на усилении, шел первым номером в списке

Главный тренервысказался о подписании контракта с

«Когда возник вариант, что к нам может попасть Ваня Сергеев, мы вместе со спортивным директором Сергеем Корниленко продолжали мониторить трансферный рынок и имели другие кандидатуры. Но было понимание, что Иван — основной вариант, он шел первым номером в нашем списке. Были очень сложные и достаточно длительные переговоры. Мы могли подождать Сергеева чуть дольше, чем других футболистов, потому что хорошо понимаем его возможности. Наверняка ему понадобится меньше времени на адаптацию в команде.

Понимаю, что сейчас Сергеев не в самой лучшей форме, потому что игрового времени в "Зените" у него было мало. Как я слышал, он мог сыграть в матче Кубка России с "Акроном", но заболел и был не в тех кондициях. На сегодняшний день Сергеев здоров. Надеемся, что начнет приносить пользу команде как можно раньше.

В любой команде должно быть два хороших игрока на одну позицию. После аренды Владимира Писарского мы остались с одним нападающим. В силу возраста Владислав эту позицию полноценно закрыть не может, ему надо расти и прогрессировать. Сейчас у нас есть два нападающих, позиция хорошо укомплектована. Надеюсь, они покажут свое умение забивать голы», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Нападающий провел за «Зенит» 3 матча в нынешнем сезоне РПЛ и не отметился результативными действиями.