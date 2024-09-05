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    Скалони: Вызывать Месси было слишком рано

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины
    Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал невызов форварда Лионеля Месси на сентябрьские сборы.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я общался с Месси, спрашивал о его состоянии, но он ещё не тренировался, поэтому было слишком рано его вызывать. Он сказал, что уже идёт на поправку и его возвращение — вопрос времени.

    Пока не известно точной даты, когда выйдет на поле Лео, но его вызов на следующий сбор будет зависеть от того, сыграет ли он в предстоящих матчах своего клуба», — приводит слова Скалони All About Argentina в социальной сети X (ранее Twitter).

    Сборная Аргентины в сентябре в рамках квалификации ЧМ-2026 сыграет с командами Чили и Колумбии.

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