Скалони: Вызывать Месси было слишком рано

Наставник сборной Аргентиныпрокомментировал невызов форвардана сентябрьские сборы.

«Я общался с Месси, спрашивал о его состоянии, но он ещё не тренировался, поэтому было слишком рано его вызывать. Он сказал, что уже идёт на поправку и его возвращение — вопрос времени.

Пока не известно точной даты, когда выйдет на поле Лео, но его вызов на следующий сбор будет зависеть от того, сыграет ли он в предстоящих матчах своего клуба», — приводит слова Скалони All About Argentina в социальной сети X (ранее Twitter).

Сборная Аргентины в сентябре в рамках квалификации ЧМ-2026 сыграет с командами Чили и Колумбии.