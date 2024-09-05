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    Батраков: Баринов может пихнуть, но всё по делу

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    Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков высказался о капитане команды Дмитрие Баринове. Он рассказал, каким Баринов бывает на поле и за его пределами.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Мы с Бариновым зачастую больше обсуждаем какие-то игровые моменты на поле, взаимодействия. И так, конечно, подсказывает, помогает. Если кто-то видит, что тренируется без желания, конечно, тогда могут так пихнуть, но всё только по делу.

    За пределами поля он добрый, отзывчивый человек, к которому можно подойти, и он поможет», — сказал Батраков в интервью пресс-службе сборной России.

    В семи матчах текущего сезона за «Локомотив» Батраков забил три гола и сделал пять результативных передач.

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