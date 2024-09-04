Сафонов: Тяжело в Париже без борща

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Россиипризнался, что после переезда в столицу Франции больше всего скучает по борщу.

«Я жду, что нам борщ дадут здесь, пока мы живем. Борщ — мое любимое блюдо и без него было тяжеловато.

Но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось. Борщ жду, но по кухне не прям сильно соскучился», — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Вьетнам — Россия

Напомним, 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».