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    Мостовой о переходе Промеса в клуб из ОАЭ: Вряд ли мы его увидим в России

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    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переходе бывшего нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед», который выступает во 2-й лиге ОАЭ.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Если ему при его обстоятельствах разрешено выступать, то, конечно, правильно, что он будет играть. Другое дело — трудно сказать, вернется ли он в Россию, раз он еще ждет возможной экстрадиции в Нидерланды.

    Хорошо, что сейчас он находится в этой стране и спокойно живет. Но думаю, что вряд ли мы его увидим в России. Сейчас главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти», — сказал Мостовой СЭ.

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    • Напомним, что Промес находится в ОАЭ до решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

    В прошлом сезоне нападающий провел за «Спартак» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

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