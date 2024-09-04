Мостовой о переходе Промеса в клуб из ОАЭ: Вряд ли мы его увидим в России

Экс-игрокподелился мнением о переходе бывшего нападающего «красно-белых», который выступает во 2-й лиге ОАЭ.

«Если ему при его обстоятельствах разрешено выступать, то, конечно, правильно, что он будет играть. Другое дело — трудно сказать, вернется ли он в Россию, раз он еще ждет возможной экстрадиции в Нидерланды.

Хорошо, что сейчас он находится в этой стране и спокойно живет. Но думаю, что вряд ли мы его увидим в России. Сейчас главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти», — сказал Мостовой СЭ.

Напомним, что Промес находится в ОАЭ до решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

В прошлом сезоне нападающий провел за «Спартак» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.