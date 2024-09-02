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    Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедаде»

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил новый игровой номер.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    В этом сезоне Захарян будет играть под восьмым номером.

    Ранее «восьмерка» в «Реал Сосьедаде» принадлежала Микелю Мерино, который в конце августа перешел в лондонский «Арсенал».

    Захарян пропускает начало сезона из-за травмы голеностопа. Ожидается, что он вернется в общую группу через два-три месяца.

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    • В сезоне-2023/2024 Захарян провел за клуб из Сан-Себастьяна 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо» за 12 миллионов евро.

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