Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедада»получил новый игровой номер.

В этом сезоне Захарян будет играть под восьмым номером.

Ранее «восьмерка» в «Реал Сосьедаде» принадлежала Микелю Мерино, который в конце августа перешел в лондонский «Арсенал».

Захарян пропускает начало сезона из-за травмы голеностопа. Ожидается, что он вернется в общую группу через два-три месяца.

В сезоне-2023/2024 Захарян провел за клуб из Сан-Себастьяна 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо» за 12 миллионов евро.