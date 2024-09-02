Тен Хаг: Я не Гарри Поттер

Наставник «Манчестер Юнайтед»оценил провальный старт команды в новом сезоне.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в АПЛ дома проиграл «Ливерпулю» со счетом 3:0.

«Я не Гарри Поттер. Это всего лишь третья игра в сезоне. Нам приходится создавать новую команду. Я объяснял это много раз. У нас есть молодёжь и новые футболисты. В матче с "Ливерпулем" сыграли три футболиста, которые ранее не выходили на поле в текущем сезоне.

У нашей команды всё будет хорошо. В конце сезона, я уверен, у "МЮ" будет шанс завоевать трофей», — приводит слова тен Хага BBC.