ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Ливерпуль»Провал Каземиро и дубль Диаса. «Ливерпуль» унизил Тен Хага и «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 08:42
    • Соболенко обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал US Open
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Я не Гарри Поттер

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил провальный старт команды в новом сезоне.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    Ранее «Манчестер Юнайтед» в АПЛ дома проиграл «Ливерпулю» со счетом 3:0.

    «Я не Гарри Поттер. Это всего лишь третья игра в сезоне. Нам приходится создавать новую команду. Я объяснял это много раз. У нас есть молодёжь и новые футболисты. В матче с "Ливерпулем" сыграли три футболиста, которые ранее не выходили на поле в текущем сезоне.

    У нашей команды всё будет хорошо. В конце сезона, я уверен, у "МЮ" будет шанс завоевать трофей», — приводит слова тен Хага BBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команде Калешина сразу несдобровать?
  • «Ротор» — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • Прекратятся ли неудачи «Эльче»?
  • «Эльче» — «Кордова». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • У Медведева снова будут проблемы в матче с Боржешем?
  • Боржеш — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Ротор — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльче — Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боржеш — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Свентек — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Амкар — Торпедо Миасс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Польша
  • Футбол
  • 05/09/2024 в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры