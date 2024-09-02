Анчелотти прокомментировал дубль Мбаппе в ворота «Бетиса»

Наставник «Реала»подвел итоги матча 4-го тура Примеры с «Бетисом». Мадридский клуб победил со счетом 2:0.

У «сливочных» дублем отметился Килиан Мбаппе. Оба гола француз забил во втором тайме.

«У нас нет беспокойства или разочарования. У нас есть большой энтузиазм и мотивация стараться добиться большего. Сегодня мы заслужили победу и сыграли лучше. Мы заработали три очка и подошли к перерыву с хорошими эмоциями. Мы сделали шаг вперед в том, что хотим делать и кем хотим быть на поле.

Мы никогда не давили на Мбаппе, чтобы он забивал голы. Он провел хорошую игру, как и все остальные, и был очень эффективен на поле. Для Мбаппе было важно забить, но мы оцениваем коллективную работу, которая оказалась лучше, чем в прошлой игре», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла.