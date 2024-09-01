Ташуев ответил на вопрос о возможном назначении в «Ахмат»

Известный тренервысказался о возможном назначении на пост наставника

«Я только узнал, что Адиев ушел. А так любой тренер, который находится без команды, в том числе я, готов к предложениям.

У меня практически со всеми клубами, из которых я уходил, хорошие отношения. И не важно сам я уходил или по каким-то другим моментам. Так что с "Ахматом" у меня все в порядке.

Готов ли вернуться? Я уже сказал, что любой тренер готов к предложениям. А путь от предложения до контракта достаточно непростой», — цитирует Ташуева Sport24.

Ранее «Ахмат» сообщил о расторжении соглашения с российским тренером Магомедом Адиевым.

Календарь и таблица РПЛ

Адиев возглавлял грозненский коллектив с апреля по сентябрь 2024 года. На данный момент «Ахмат» с пятью баллами идет 15-м в таблице РПЛ.