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    «Жирона» в гостях победила «Севилью»

    «Севилья» — «Жирона»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

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    В матче 4-го тура испанской Примеры «Севилья» у себя дома уступила «Жироне» со счетом 0:2.

    Иван Мартин
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    Иван Мартин

    На 41-й минуте полузащитник гостей Иван Мартин вывел вперед свою команду, замкнув передачу Мигеля Гутьерреса.

    Через две минуты Чидера Эджуке сравнял счет, но после просмотра ВАР гол был отменен.

    Точку в матче поставил на 73-й минуте с пенальти нападающий Абель Руис. Это его первый мяч за «Жирону».

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Жирона 0:2
    Голы: 0:1 Иван Мартин (41'), 0:2 Абель Руис (пенальти) (73') Севилья: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона (Станис Идумбо-Музамбо, 82'), Луак Баде, Маркан, Валентин Барко, Хуанлу Санчес (Gerard Peque, 65'), Альберт Самби Локонга, Люсьен Агум (Джибриль Соу, 82'), Доди Лукебакио (Хесус Навас, 65'), Чидера Эджук, Isaac Romero Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд, Давид Лопес, Алехандро Франсес (Арнау Мартинес, 89'), Виктор Цыганков (Арно Данжума, 46'), Иван Мартин (Ясер Асприлья, 58'), Янхель Эррера (Jhon Solis, 46'), Ориоль Ромеу Видаль, Бриан Хиль (Порту Кристиан, 89'), Абель Руис Предупреждения: Альберт Самби Локонга (47'), Ясер Асприлья (63'), Луак Баде (67'), Алехандро Франсес (76'), Isaac Romero (90 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 4-х туров у «Жироны» 7 очков и 4-е место, «Севилья» в зоне вылета с 2 очками.

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