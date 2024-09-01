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    Парфенов высказался об уходе из «Актобе»

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    Российский тренер Дмитрий Парфенов высказался о своем уходе с поста наставника казахстанского «Актобе».

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Есть решение руководства. Мы посидели, поговорили, пожали руки, поблагодарили друг друга. За время работы в клубе я познакомился с достаточным количеством хороших людей.

    Это неожиданно в такой ситуации? Домашнее поражение от "Елимая" тут тоже добавило свой оттенок, конечно. Но мы часто говорим, что чемпионат — это дистанция… Не хочется сейчас говорить. Одно дело — проиграл и вылетел из Кубка, а здесь у нас был хороший путь к финалу, чемпиона обыграли.

    Я действительно покинул команду. По Юрию Михайловичу Ковтуну ещё не до конца известно. Я бы на месте руководства оставил его. Другое дело, согласится он или нет. Он довел бы дело и выиграл бы Кубок Казахстана. И вообще мы ушли, а команда шла на втором месте. Разница в одно очко, ещё между собой играть лидеры будут. 11 лет у команды не было ничего, а тут всё рядом», — цитирует Парфенова «Матч ТВ».

    Парфенов возглавлял «Актобе» с декабря 2023 года. Под его руководством команда провел 27 матчей, в которых одержала 13 побед, потерпела 6 поражений и 8 раз сыграла вничью.

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