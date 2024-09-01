Круговой: Койта ещё нужно немного адаптироваться в ЦСКА

Защитник московского ЦСКАвысказался о неудачной игре нападающегоза армейский клуб.

В нынешнем сезоне 24-летний Койта провел за ЦСКА 10 матчей и не забил ни одного гола.

«Койта надо еще немного адаптироваться, прошло мало времени с его перехода в ЦСКА. Он очень интересный футболист, много забивал в "Зальцбурге". Мне кажется, его рано или поздно прорвет — он будет приносить пользу. Если говорить о его сильных сторонах, то я бы выделил жесткость. Если он ставит корпус, можно прилично от него отлететь.

Физически он очень сильный и хорошо играет в одно касание. И как человек он хороший — позитивный и смешной», — заявил Круговой в интервью «Чемпионату».

В начале июля Секу Койта перебрался в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года.