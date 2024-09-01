Кордоба: Арбитр ошибся, показав мне желтую карточку

Форвардвысказался о матче против(3:0).

«Просто хочу сказать судьям, что в прошлый раз, когда я ошибся, мне дали дисквалификацию на три матча, поэтому сейчас пересмотрите момент, за который мне дали желтую карточку. И всё, больше нечего сказать.

Момент с пенальти? Сейчас с голеностопом всё хорошо. К счастью, всё‑таки дали это нарушение, хотя это было тяжелое решение, что не часто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу. Знали, что этот матч против "Локомотива" будет очень тяжелым, где очень много вещей против нас настроено. Мы счастливы.

Просто хочу попросить, чтобы пересмотрели этот момент, когда мне показали предупреждение, это ошибка со стороны судьи», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» смог набрать 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Локомотива» тоже 15 баллов и третья позиция.