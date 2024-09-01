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    «Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче Бундеслиги, Кейн отметился голом

    «Бавария» — «Фрайбург»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Бавария» на своем поле одолела «Фрайбург» (2:0) в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол хозяева забили на 38-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота гостей, нападающий «Баварии» Гарри Кейн успешно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    На 78-й минуте форвард мюнхенцев Томас Мюллер удвоил преимущество своей команды — 2:0.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Фрайбург 2:0
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (пенальти) (38'), 2:0 Томас Мюллер (78') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано (Леон Горецка, 90'), Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала (Конрад Лаймер, 74'), Александар Павлович (Жоау Палинья, 74'), Майкл Олисе (Томас Мюллер, 59'), Матис Тель (Кингсли Коман, 59'), Серж Гнабри, Гарри Кейн Фрайбург: Флориан Мюллер, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 81'), Филипп Линхарт, Лукас Кюблер (Bruno Ogbus, 81'), Винченцо Грифо (Роланд Шаллаи, 63'), Мерлин Рёль (Эрен Динкчи, 63'), Рицу Доан, Патрик Остерхаге (Лукас Хёлер, 72'), Максимилиан Эггештайн, Junior Adamu, Maximilian Rosenfelder Предупреждение: Деотшанкюль Юпамекано (31')

    После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 10-й позиции (3 балла).

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