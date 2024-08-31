Рахимов: Нам нужно добавить качества в контроле мяча

Главный тренер казанскоговысказался о матче против(0:1).

«Мы прессинговали по всему полю в равных составах. А когда играли в большинстве стали не доигрывать. Нам нужно добавить качества в контроле мяча.

Судейство — я не знаю. Трактовки разные. Сначала говорят, что пенальти, потом говорят, что не пенальти. Не знаю, возможно, они изменились. Ошибаются все. Карасёв — один из лучших наших арбитров. К сожалению, жизнь построена на ошибках», — цитирует Рахимова «Чемпионат».

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Рубин» — на 7-й позиции (10 баллов).