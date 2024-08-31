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    Белоус: В «Зените» теперь столпотворение нападающих

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    Известный футбольный функционер Юрий Белоус высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Помимо Соболева, в конце августа «Зенит» подписал еще одного центрального нападающего — аргентинца Лусиано Гонду.

    «Футбол порой бывает алогичен. Иногда сразу сложно понять тот или иной трансфер. Мы в свое время придерживались в селекционной работе такого принципа: чтобы кого-то купить, нужно сначала кого-то продать.

    Представляете, какое столпотворение форвардов может получиться в "Зените"? Могут быть недовольные... Да и Соболева вряд ли устроит расклад, при котором он окажется в запасе.

    Пока неясна ситуация с Сергеевым. С другой стороны, может быть, приход Соболева как-то расшевелит Кассьерру, который, согласитесь, сейчас не так ярок, как в прошлом сезоне.

    Как приход Соболева скажется на микроклимате в "Зените"? Хороший вопрос. Сергей Семак — очень адекватный человек, который в принципе может работать с любым футболистом. Но тут ситуация не совсем простая. Соболев, как известно, не святоша. И в этом плане "Спартак" точно выиграл, расставшись с Александром. Представляете, если бы футболист, объявивший, что намерен перейти в "Зенит", в итоге остался бы в команде? Не очень хорошая история.

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    • Приход Гонду действительно может спутать "Зениту" все карты. Мы его толком в деле не видели, но говорят, что это игрок штрафной. Получается, конкурент и Сергееву, и Соболеву, и Кассьерре.

    А ведь есть и другие исполнители атакующего плана. Я б еще понял, если бы "Зенит" выступал в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Тогда да — нормальный комплект. Но у нас-то только РПЛ и Кубок.

    Возможно, питерцы подстраховались, так как чуть сбавили обороты после первых четырех туров, когда их все уже короновали», — приводит слова Белоуса «Спорт-Экспресс».

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