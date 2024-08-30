«Аль-Ахли» подпишет нападающего сборной Англии

Айван Тоуни Фото: globallookpress.com
По данным целого ряда источников, Тоуни близок к переходу в «Аль-Ахли».
Английский футболист подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт на 54 миллиона евро.
Сумма трансфера составит больше 40 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Тоуни в 50 миллионов евро.
Напомним, Тоуни пропустил первую половину прошлого сезона из-за дисквалификации за нарушение регламента АПЛ о ставках.
Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» согласовал с «Наполи» трансфер нигерийского нападающего Виктора Осимхена.