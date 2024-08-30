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    «Аль-Ахли» подпишет нападающего сборной Англии

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    Нападающий «Брентфорда» и сборной Англии Айван Тоуни продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

    Айван Тоуни
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    Айван Тоуни

    По данным целого ряда источников, Тоуни близок к переходу в «Аль-Ахли».

    Английский футболист подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт на 54 миллиона евро.

    Сумма трансфера составит больше 40 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Тоуни в 50 миллионов евро.

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