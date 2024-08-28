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    Корнеев объяснил, почему «Зенит» проиграл «Акрону»

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал поражения санкт-петербургского клуба от тольяттинского «Акрона» (1:1, 4:5 по пенальти) в Кубке России.

    Игорь Корнеев
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    Игорь Корнеев

    «Тедеев — красавчик. Своей энергией и знаниями он дает этому "Акрону" жизнь. Да и в плане тактики он хорош.

    "Акрон" — наглая команда. Это все тоже от тренера идет. Понятно, что команда только формируется, ей нужно усиление.

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    • "Зенит" не использовал много своих моментов. Но это не умаляет заслуг "Акрона". Команда старалась, билась и выложилась на максимум на поле», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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    Напомним, «Акрон» по итогам прошлого сезона вышел в российскую Премьер-лигу.

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