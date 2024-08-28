Корнеев объяснил, почему «Зенит» проиграл «Акрону»

Бывший спортивный директор «Зенита»прокомментировал поражения санкт-петербургского клуба от тольяттинского(1:1, 4:5 по пенальти) в Кубке России.

«Тедеев — красавчик. Своей энергией и знаниями он дает этому "Акрону" жизнь. Да и в плане тактики он хорош.

"Акрон" — наглая команда. Это все тоже от тренера идет. Понятно, что команда только формируется, ей нужно усиление.

"Зенит" не использовал много своих моментов. Но это не умаляет заслуг "Акрона". Команда старалась, билась и выложилась на максимум на поле», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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Напомним, «Акрон» по итогам прошлого сезона вышел в российскую Премьер-лигу.