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    Деограсия: Часто доходим до штрафной площади соперников, но забить не получается

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итог матча против «Ростова» (0:1) в Кубке страны.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Нам нужно улучшать свою игру. Мы часто доходим до штрафной площади соперников, но, к сожалению, забить не получается. А когда уже соперник создает момент, то он превращается в гол, особенно на последних минутах матча.

    Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча, а также работать всей командой.

    Перес в нападении? Да, мы сказали ему, чтобы он поднялся выше и помогал Мансилье, потому что он очень хорошо играет головой. Освежили фланги, выпустили Томпсона и Гюрлюка, которые вернулись после травм. Им нужно набирать ритм, чтобы быть готовыми к играм РПЛ», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

    После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в группе В с 6-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.

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