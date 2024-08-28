Деограсия: Часто доходим до штрафной площади соперников, но забить не получается

Главный тренерподвел итог матча против(0:1) в Кубке страны.

«Нам нужно улучшать свою игру. Мы часто доходим до штрафной площади соперников, но, к сожалению, забить не получается. А когда уже соперник создает момент, то он превращается в гол, особенно на последних минутах матча.

Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча, а также работать всей командой.

Перес в нападении? Да, мы сказали ему, чтобы он поднялся выше и помогал Мансилье, потому что он очень хорошо играет головой. Освежили фланги, выпустили Томпсона и Гюрлюка, которые вернулись после травм. Им нужно набирать ритм, чтобы быть готовыми к играм РПЛ», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в группе В с 6-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.