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    Анчелотти о результативности Мбаппе: Беспокоиться не о чем, ни ему, ни нам

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отсутствии голов у нападающего команды Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Мбаппе всё ещё адаптируется? И прогрессирует. Он работает, процесс идёт хорошо. Как и адаптация.

    Беспокоит ли Килиана отсутствие голов в Ла Лиге? Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьёт, — приводит слова Анчелотти испанское онлайн-издание AS.

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    • Напомним, что Мбаппе перешел в "Реал" этим летом на правах свободного агента. Всего нападающий успел провести за "сливочных" 3 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

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