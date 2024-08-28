Анчелотти о результативности Мбаппе: Беспокоиться не о чем, ни ему, ни нам

Главный тренервысказался об отсутствии голов у нападающего команды

«Мбаппе всё ещё адаптируется? И прогрессирует. Он работает, процесс идёт хорошо. Как и адаптация.

Беспокоит ли Килиана отсутствие голов в Ла Лиге? Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьёт, — приводит слова Анчелотти испанское онлайн-издание AS.

Напомним, что Мбаппе перешел в "Реал" этим летом на правах свободного агента. Всего нападающий успел провести за "сливочных" 3 матча во всех турнирах и забил 1 гол.