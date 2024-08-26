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    Радимов: Насколько я знаю, Соболева не будет в «Зените»

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    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не перейдет в стан «сине-бело-голубых».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «По последней информации — нет. Насколько я знаю, Соболева не будет. Со спортивной точки зрения приход Соболева — полезная история.

    С ментальной точки зрения, если он будет сидеть — это бомба замедленного действия», — сказал Радимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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    • Напомним, что Соболев был отстанен от тренировок и матчей с основным составом «Спартака». В прошедшем сезоне нападающий провел за «красно-белых» 27 матчей в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

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