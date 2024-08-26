Личка: Не думаю, что Карасев упустил игру

Наставник московского «Динамо»высказался по поводу работы арбитров в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Встреча состоялась 25 августа. На матче работал арбитр Сергей Карасев. Столичный коллектив уступил со счетом 0:1.

«В ситуации, когда ты ведешь 1:0 и соперник давит тебя, используются все возможности, которые тебе позволяют судьи и правила футбола. Сегодня думал, добавят 8-10 минут.

Карасев упустил игру? Не думаю. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым. Было видно, что Кордоба не успеет забрать мяч. Футбол — это контактный спорт, и я люблю, когда игра идет, а судьи ей не мешают», — сказал Личка «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 12 очками находится на третьей позиции в таблице РПЛ.