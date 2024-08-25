Вальверде: Флик не удивил меня

Наставник «Атлетика» из Бильбаопрокомментировал поражение команды в матче 2-го тура Примеры с «Барселоной» (1:2).

Вальверде отметил, что тренер сине-гранатовых не удивил его.

«Влияние Флика уже заметно. Можно сказать, что команда играла с двумя форвардами, а Рафинья действовал в полузащите. Флик не удивил меня планом на сегодняшнюю игру. Система "Барсы" была почти такой же, как в прошлом матче с "Валенсией". Единственное изменение — вместо Касадо вышел Педри.

Мы пытались оказать давление на "Барсу" и помешать ей играть сзади, но это было невозможно, потому что Пау Кубарси не пропустил ни одного паса», — приводит слова Вальверде Barca Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетик» из Бильбао после двух матчей сезона набрал лишь одно очко и идет 17-м в таблице Ла Лиги.