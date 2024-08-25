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    «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» в матче Первой лиги

    «Торпедо» — «Черноморец»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московское «Торпедо» поделило очки в матче 7-го тура российской Первой лиги с «Черноморцем» (1:1).

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В составе хозяев единственный гол записал на свой счет нападающий команды Александр Чупаёв на 56-й минуте. Спустя 3 минуты «Черноморец» сумел сравнять счет на 59-й минуте благодаря голу Егора Иванова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Черноморец 1:1
    Голы: 1:0 Chupayov A. (56'), 1:1 Егор Иванов (59') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Владислав Галкин, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Ираклий Манелов, Chupayov A. Черноморец: Даниил Фролкин, Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Кирилл Столбов, Даниил Фомин, Мераби Уридия, Kumburovic N. Предупреждения: Даниил Фомин (35'), Игорь Горбунов (80')

    После этого матча «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 13-ю баллами в активе, а «Черноморец» — на 13-й позиции (7 баллов).

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