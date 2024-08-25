«Торпедо» — «Черноморец»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскоеподелило очки в матче 7-го тура российской Первой лиги с(1:1).

В составе хозяев единственный гол записал на свой счет нападающий команды Александр Чупаёв на 56-й минуте. Спустя 3 минуты «Черноморец» сумел сравнять счет на 59-й минуте благодаря голу Егора Иванова.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — Черноморец 1:1 Голы: 1:0 Chupayov A. (56'), 1:1 Егор Иванов (59') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Владислав Галкин, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Ираклий Манелов, Chupayov A. Черноморец: Даниил Фролкин, Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Кирилл Столбов, Даниил Фомин, Мераби Уридия, Kumburovic N. Предупреждения: Даниил Фомин (35'), Игорь Горбунов (80')

После этого матча «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 13-ю баллами в активе, а «Черноморец» — на 13-й позиции (7 баллов).