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    Николич: Мы были очень спокойны в перерыве

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итог матча против «Акрона» (4:0).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Мы владели сумасшедшим преимуществом и создавали большое количество моментов в матчах с "Локомотивом" и "ПАРИ НН", как и в первом тайме игры с "Акроном". В футболе если ты забиваешь первым, то игра открывается. Просто надо забивать первым, хоть это и нелегко. После нашего раннего гола во втором тайме игра пошла по‑другому, у ЦСКА появилось больше пространства и наши лучшие качества стало лучше видно на поле.

    Опасения после первого тайма? Нет, наоборот. Мы были очень спокойны в перерыве. Сказал ребятам, что три игры подряд такого не бывает и надо просто продолжать показывать свою игру, а также не нервничать и своими ошибками не делать подарков сопернику. Мы были спокойнее, нежели в матче с "Локомотивом", и уверенно вышли на второй тайм», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА с 10 очками поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» с 4 баллами идет 13-м в турнирной таблице.

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