Николич: Мы были очень спокойны в перерыве

Главный тренерподвел итог матча против(4:0).

«Мы владели сумасшедшим преимуществом и создавали большое количество моментов в матчах с "Локомотивом" и "ПАРИ НН", как и в первом тайме игры с "Акроном". В футболе если ты забиваешь первым, то игра открывается. Просто надо забивать первым, хоть это и нелегко. После нашего раннего гола во втором тайме игра пошла по‑другому, у ЦСКА появилось больше пространства и наши лучшие качества стало лучше видно на поле.

Опасения после первого тайма? Нет, наоборот. Мы были очень спокойны в перерыве. Сказал ребятам, что три игры подряд такого не бывает и надо просто продолжать показывать свою игру, а также не нервничать и своими ошибками не делать подарков сопернику. Мы были спокойнее, нежели в матче с "Локомотивом", и уверенно вышли на второй тайм», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА с 10 очками поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» с 4 баллами идет 13-м в турнирной таблице.