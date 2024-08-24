Мостовой считает, что «Зениту» не хватало Глушенкова

Бывший футболист сборнойвысказался о ничейном результате матча 6-го тура РПЛ

«Мы увидели, как "Зениту" не хватало Глушенкова. Но в команде 15 футболистов сидят на замене, которые также могут выйти и решить. Так часто было, когда кто-то выбывал.

Ясно, что трудно построить игру на одном футболисте, ведь играет вся команда. Но другое дело, что Глушенков пришёл в "Зенит" и сразу начал забивать и отдавать. Поэтому сразу очень тяжело найти замену такому игроку», — сказал Мостовой Чемпионату.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (11 баллов).