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    Мостовой считает, что «Зениту» не хватало Глушенкова

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ничейном результате матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»
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    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»

    «Мы увидели, как "Зениту" не хватало Глушенкова. Но в команде 15 футболистов сидят на замене, которые также могут выйти и решить. Так часто было, когда кто-то выбывал.

    Ясно, что трудно построить игру на одном футболисте, ведь играет вся команда. Но другое дело, что Глушенков пришёл в "Зенит" и сразу начал забивать и отдавать. Поэтому сразу очень тяжело найти замену такому игроку», — сказал Мостовой Чемпионату.

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    • После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (11 баллов).

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