Латышонок: Конечно, мы недовольны тем, что сыграли вничью

Голкипероценил игру своей команды в матче 6-го тура российской Премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и(0:0).

«Была жесткая борьба? Да, было много борьбы, но это было предсказуемо, потому что это дерби, в котором все хотят выиграть.

удовлетворителен ли ничейный результат для "Зенита"? Первый тайм мы играли очень плохо, но Сергей Богданович в перерыве внёс коррективы, и во втором тайме поживее игра пошла. Удаление? Ничего, бывает. Мы не стали отходить от своей игры, пытались играть в том же ключе. Да, у "Спартака" были моменты, но, конечно, мы недовольны тем, что сыграли вничью», — приводит слова Латышонка официальный сайт «Зенита».

После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующей встрече «Зенит» сыграют против «Акрона» 27-го августа в рамках Кубка России.