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    Латышонок: Конечно, мы недовольны тем, что сыграли вничью

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    Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок оценил игру своей команды в матче 6-го тура российской Премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком» (0:0).

    Евгений Латышонок — голкипер «Зенита»
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    Евгений Латышонок — голкипер «Зенита»

    «Была жесткая борьба? Да, было много борьбы, но это было предсказуемо, потому что это дерби, в котором все хотят выиграть.

    удовлетворителен ли ничейный результат для "Зенита"? Первый тайм мы играли очень плохо, но Сергей Богданович в перерыве внёс коррективы, и во втором тайме поживее игра пошла. Удаление? Ничего, бывает. Мы не стали отходить от своей игры, пытались играть в том же ключе. Да, у "Спартака" были моменты, но, конечно, мы недовольны тем, что сыграли вничью», — приводит слова Латышонка официальный сайт «Зенита».

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    • После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующей встрече «Зенит» сыграют против «Акрона» 27-го августа в рамках Кубка России.

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