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    ЦСКА — «Акрон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ ЦСКА — «Акрон»

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    Игорь Дивеев
    ЦСКА на своем поле сыграет с «Акроном» в рамках 6-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    ЦСКА

    ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 7 очков в 5-ти матчах — две победы, ничья и два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:4.

    Подопечные Марко Николича проиграли два последних матча в чемпионате. Сначала ЦСКА не удержал ничью в гостях против «Краснодара» (1:2), а в крайнем туре минимально проиграл дома «Локомотиву» (0:1). Стоит отметить, что в обоих случаях армейцы пропускали решающие голы на 91-й и 90-й минутах соответственно.

    Между этими матчами армейцы играли во втором туре Кубка России против «Пари НН». Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась победой московского клуба в серии пенальти (1:1; 4:2 пен).

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    «Акрон»

    «Акрон» набрал 4 очка в 5-ти матчах, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. На счету команды из Тольятти одна победа, ничья и три поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 7:9.

    В 3-х последних матчах РПЛ подопечные Заура Тедеева занесли в таблицу одно очко, сыграв вничью с «Оренбургом» (2:2). До этого тольяттинцы всухую уступили московскому «Динамо» (0:2), а в крайнем туре на последних минутах проиграли «Рубину» (1:2).

    В двух матчах группового этапа Кубка России «Акрон» набрал 3 очка, обыграв на прошлой неделе «Факел» в гостях (2:1). В первом туре тольяттинцы крупно проиграли «Рубину» в Казани (0:4).

    «Акрон» и ЦСКА никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Акрон» с коэффициентом 2.10.

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