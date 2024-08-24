«Барселона» на своем поле сыграет с «Атлетиком» в рамках 2-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

В первом туре нового сезона Ла Лиги «Барселона» в волевом стиле обыграла «Валенсию» в гостях со счётом 2:1. Роберт Левандовский отличился дублем и помог главному тренеру «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику начать свою работу в новой команде с победы.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» под руководством Хави заняла второе место в чемпионате Испании и осталась без трофеев вообще во второй раз за три года.

До матча с «Валенсией» каталонцы летом приняли участие в пяти товарищеских матчах. «Барселона» одержала победы над «Олотом», «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», но уступила «Милану» и «Монако».

«Атлетик»

«Атлетик» открыл новый сезон Примеры домашним матчем с «Хетафе». Команда под руководством Эрнесто Вальверде сыграла вничью, уступив преимущество в один мяч по ходу второго тайма — 1:1.

В прошлом сезоне баски стали пятыми и выиграли Кубок Испании, одолев в финальном матче «Мальорку». В предстоящей еврокубковой кампании «Атлетик» выступит в основном этапе Лиги Европы.

Этим летом в межсезонье «красно-белые» сыграли семь товарищеских матчей, показав в них разные результаты. «Атлетик» одержал победы над «Расингом», «Эйбаром» и «Осасуной», но уступил «Бургосу», «Спортингу», «Астон Вилле» и «Штутгарту».

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» минимально обыграла соперника дома (1:0), а в Бильбао команды не смогли поразить ворота друг друга (0:0).

Всего в 10-ти последних матчах на счету «сине-гранатовых» 6 побед, «Атлетик» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик» с коэффициентом 2.10.