Габулов: Сафонова обязательно нужно вызывать в сборную России

Экс-голкипер сборной Россииотреагировал на то, чтобыл включен в расширенный список национальной команды на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года.

«Сафонова обязательно нужно вызывать. Это первый номер нашей страны. Все зависимости от того, что он не играет. Уровень его мастерства не становится меньше от этого.

Сафонову сложно будет пробиться в основу "ПСЖ"? В футболе все возможно. Думаю, что Матвей способен навязать конкуренцию и побороться за первый номер. Все будет видно немного позднее», — приводит слова Габулова «Евро-Футбол.Ру».

5 сентября сборная России встретится с командой Вьетнама, а 7 сентября сыграет против Таиланда.