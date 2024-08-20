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    Россия U-23 сыграет два товарищеских матча с Вьетнамом

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что молодежная сборная России из игроков не старше 2005 года рождения, сыграет две товарищеских игры со сверстниками из Вьетнама.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    Матчи запланированы в Ханое на 6 и 9 сентября и пройдут в закрытом режиме. Начало игр — в 18:00 мск и 17:00 мск.

    Тренерский штаб России U-23 вызвал на тренировочный сбор следующих футболистов:

    Вратари: Тимофей Митров («Шинник»), Михаил Цулая («Ростов-2»), Илья Тихомиров («Спартак-2»);

    Защитники: Михаил Рядно («Родина»), Герман Игнатов («Ростов-2»), Иван Лепский («Динамо-2»), Матвей Бардачёв, Никита Лобов, Иван Шилёнок («Зенит-2»), Никита Бозов («Балтика»), Илья Рожков («Рубин»);

    Полузащитники: Михаил Щетинин («Факел»), Михаил Умников («Краснодар-2»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (ЦСКА), Данила Козлов («Краснодар»), Егор Смелов («Динамо-2»), Алексей Батраков, Вадим Раков («Локомотив»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Барт («Сочи»);

    Нападающие: Дмитрий Радиковский («Локомотив»), Константин Дорофеев («Краснодар-2»).

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