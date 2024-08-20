Россия U-23 сыграет два товарищеских матча с Вьетнамом

Матчи запланированы в Ханое на 6 и 9 сентября и пройдут в закрытом режиме. Начало игр — в 18:00 мск и 17:00 мск.
Тренерский штаб России U-23 вызвал на тренировочный сбор следующих футболистов:
Вратари: Тимофей Митров («Шинник»), Михаил Цулая («Ростов-2»), Илья Тихомиров («Спартак-2»);
Защитники: Михаил Рядно («Родина»), Герман Игнатов («Ростов-2»), Иван Лепский («Динамо-2»), Матвей Бардачёв, Никита Лобов, Иван Шилёнок («Зенит-2»), Никита Бозов («Балтика»), Илья Рожков («Рубин»);
Полузащитники: Михаил Щетинин («Факел»), Михаил Умников («Краснодар-2»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (ЦСКА), Данила Козлов («Краснодар»), Егор Смелов («Динамо-2»), Алексей Батраков, Вадим Раков («Локомотив»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Барт («Сочи»);
Нападающие: Дмитрий Радиковский («Локомотив»), Константин Дорофеев («Краснодар-2»).