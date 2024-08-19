Рахимов прокомментировал победу над «Акроном»

Главный тренер «Рубина»рассказал, какие изменения в игре его команды привели к победе в матче 5-го тура РПЛ над «Акроном» (2:1).

«За счет чего удалось перевернуть игру? Думаю, что тот настрой, который был в перерыве, можно было требовать в более жесткой форме, но я видел, что все очень хотят перестроить игру. Нужно было спокойно сделать поправки, мы перестроили игру в двух нападающих с тремя игроками в середине поля.

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Когда сравняли, мы перестроились. Вышел Иванов, нужно было внимательно сыграть при контратаках и стандартах. В конце удалось забить гол. Что команда перестроилась, это, конечно, радует», — сказал Рахимов в интервью «Матч ТВ».