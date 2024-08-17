Карпин: Отыгрались с 0:2, всем радостно, но не могу сказать, что я полностью доволен

Главный тренероценил игру своей команды в матче 5-го тура российской Премьер-лиги против(3:2).

«Доволен ли игрой "Ростова"? Сейчас тоже. Отыгрались с 0:2, всем радостно, но не могу сказать, что я полностью доволен. В первом тайме происходило что‑то из области фантастики, играть так и проигрывать 0:2 — просто нереально. Счет абсолютно не вытекал из игры. Недоволен вторым таймом? Да, недоволен вторым.

Пенальти бил Роналдо, а не Осипенко? Потому что Осипенко до этого дважды ошибся, из‑за этого выбрали пока Роналдо, может быть вернем Максима», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 8-ю баллами в копилке. В следующем поединке подопечные Карпина встретятся с «Локомотивом» 25-го августа.