1-й таймВаленсия — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай Гюндоган«Валенсия» — «Барселона». Онлайн
  • 21:53
    • Мирра Андреева уступила Свентек, а Самсонова проиграла Соболенко на турнире в Цинциннати
  • 21:50
    • Ямаль выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч Примеры с «Валенсией»
  • 21:38
    • «Интер» сыграл вничью с «Дженоа», а «Парма» и «Фиорентина» поделили очки в матче Серии А
  • 21:26
    • «Астон Вилла» на чужом поле обыграла «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 20:27
    • «Байер» — «Штутгарт»: стартовые составы на Суперкубок Германии
    Все новости спорта

    Карпин: Отыгрались с 0:2, всем радостно, но не могу сказать, что я полностью доволен

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Ростов
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче 5-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» (3:2).

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Доволен ли игрой "Ростова"? Сейчас тоже. Отыгрались с 0:2, всем радостно, но не могу сказать, что я полностью доволен. В первом тайме происходило что‑то из области фантастики, играть так и проигрывать 0:2 — просто нереально. Счет абсолютно не вытекал из игры. Недоволен вторым таймом? Да, недоволен вторым.

    Пенальти бил Роналдо, а не Осипенко? Потому что Осипенко до этого дважды ошибся, из‑за этого выбрали пока Роналдо, может быть вернем Максима», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

  • РПЛ. «Зенит» вышел в единоличные лидеры
  • Итоги 4-го тура чемпионата России по футболу
  • 12/08/2024

    • После этого матча «Ростов» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 8-ю баллами в копилке. В следующем поединке подопечные Карпина встретятся с «Локомотивом» 25-го августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» победой начнет новый сезон
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Милан» дома возьмет три очка в игре с «Торино»
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Байер» и «Штутгарт» будут много забивать
  • «Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры