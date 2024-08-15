Пятибратов: Нужно прибавлять во многих компонентах

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итог матча против «Акрона» в Кубке России.

«Хотелось бы добиться положительного результата, но у нас нет времени расстраиваться. Первый тайм был более чем достойный, меня порадовало, что ребята отдавались в игре, было много стыков.

Извините, мы находимся немножко в поиске, меняем схему. Игра была важной, но рассматривали ее как подготовку к ближайшим матчам в Москве. Смотрим сочетания на поле, я удовлетворен, поблагодарил ребят. Но нужно прибавлять во многих компонентах», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

После двух матчей у «Акрона» стало 3 очка, он идет третьим в группе D. «Факел» замыкает таблицу с 0 очков.