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    Пятибратов: Нужно прибавлять во многих компонентах

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    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итог матча против «Акрона» в Кубке России.

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «Хотелось бы добиться положительного результата, но у нас нет времени расстраиваться. Первый тайм был более чем достойный, меня порадовало, что ребята отдавались в игре, было много стыков.

    Извините, мы находимся немножко в поиске, меняем схему. Игра была важной, но рассматривали ее как подготовку к ближайшим матчам в Москве. Смотрим сочетания на поле, я удовлетворен, поблагодарил ребят. Но нужно прибавлять во многих компонентах», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

    После двух матчей у «Акрона» стало 3 очка, он идет третьим в группе D. «Факел» замыкает таблицу с 0 очков.

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