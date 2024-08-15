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    «Борнмут» заплатит 47 млн евро за нападающего «Порту»

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    Нападающий «Порту» Эванилсон продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

    Эванилсон
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    Эванилсон

    Эванилсон находится в шаге от перехода в «Борнмут», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Английский клуб заплатит 47 миллионов евро за 24-летнего бразильца.

    Источник также отмечает, что «Порту» получит 10 процентов от перепродажи футболиста.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Эванилсона в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Португалии 27 матчей, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

    Напомним, в начале августа «Борнмут» продал нападающего Доминика Соланке в «Тоттенхэм» за 65 миллионов евро.

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