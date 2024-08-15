«Борнмут» заплатит 47 млн евро за нападающего «Порту»

Эванилсон Фото: globallookpress.com
Эванилсон находится в шаге от перехода в «Борнмут», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
Английский клуб заплатит 47 миллионов евро за 24-летнего бразильца.
Источник также отмечает, что «Порту» получит 10 процентов от перепродажи футболиста.
Transfermarkt оценивает стоимость Эванилсона в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Португалии 27 матчей, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.
Напомним, в начале августа «Борнмут» продал нападающего Доминика Соланке в «Тоттенхэм» за 65 миллионов евро.