«Борнмут» заплатит 47 млн евро за нападающего «Порту»

Нападающий «Порту»продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Эванилсон находится в шаге от перехода в «Борнмут», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб заплатит 47 миллионов евро за 24-летнего бразильца.

Источник также отмечает, что «Порту» получит 10 процентов от перепродажи футболиста.

Transfermarkt оценивает стоимость Эванилсона в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Португалии 27 матчей, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Напомним, в начале августа «Борнмут» продал нападающего Доминика Соланке в «Тоттенхэм» за 65 миллионов евро.