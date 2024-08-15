Анчелотти: Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает

Главный тренервысказался о матче против(2:0) в Суперкубке УЕФА.

«Это честь и привилегия для меня. Переживать такие вечера, страдать, бороться и побеждать...

В первом тайме нам было тяжело, поскольку "Аталанта" много прессинговала и хорошо оборонялась. Во втором тайме игра немного раскрылась, соперник подустал, у нас было больше свободного пространства. А в первом тайме "Аталанта" выигрывала больше единоборств, больше проблем было у нас.

Когда есть свободные зоны, Родриго, Винисиус и Мбаппе очень опасны. У Килиана есть необходимое мастерство для того, чтобы забить много голов. Нам нужно найти баланс, и сегодня он был. Команда отлично отработала в защите.

Футболисты, вернувшиеся из отпуска неделю назад, приехали в хорошей форме, и за это я благодарен. Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает. Нам нужно работать, биться и бороться в каждом матче», — цитирует Анчелотти As.

Таким образом, «Реал» в шестой раз завоевала Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов.