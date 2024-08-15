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    Анчелотти: Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает

    Футбол Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Аталанта
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче против «Аталанты» (2:0) в Суперкубке УЕФА.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это честь и привилегия для меня. Переживать такие вечера, страдать, бороться и побеждать...

    В первом тайме нам было тяжело, поскольку "Аталанта" много прессинговала и хорошо оборонялась. Во втором тайме игра немного раскрылась, соперник подустал, у нас было больше свободного пространства. А в первом тайме "Аталанта" выигрывала больше единоборств, больше проблем было у нас.

    Когда есть свободные зоны, Родриго, Винисиус и Мбаппе очень опасны. У Килиана есть необходимое мастерство для того, чтобы забить много голов. Нам нужно найти баланс, и сегодня он был. Команда отлично отработала в защите.

    Футболисты, вернувшиеся из отпуска неделю назад, приехали в хорошей форме, и за это я благодарен. Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает. Нам нужно работать, биться и бороться в каждом матче», — цитирует Анчелотти As.

    Таким образом, «Реал» в шестой раз завоевала Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов.

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