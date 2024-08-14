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    Осинькин: Дмитриев движением и желанием показал, что он конкурентоспособный игрок

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче против «Спартака» (0:3) в Кубке России.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Бабаев и Дмитриев? Понятно, что по‑разному надо оценить. У Дмитриева есть определенный опыт игры на таком уровне. Он движением и желанием показал, что он конкурентоспособный игрок. Бабаеву, конечно, сложнее. Мы рассчитывали, что он сыграет такое время. Он первый раз играл на таком уровне. Тоже можно разделить атакующие и оборонительные действия. В кое‑каких вещах он был вполне достоин стартового состава.

    У нас был вопрос не только по тому, кого выпускать, но и по тому, кого менять. Мы не знали до конца, нам показалось, что и Дмитриева надо менять, и Цыпченко больше года не играл такое время. Мы планировали менять Цыпченко, но, понимая, что он выдерживает, мы ему дали максимум времени. А дальше в этот момент мы пропустили гол, планы по игре поменялись, поэтому выпустили Витюгова, а не Ежова», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    Таким образом, «Спартак» смог набрать шесть очков и идет первым в группе А. У «Крыльев Советов» нет баллов и последняя строчка.

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