Осинькин: Дмитриев движением и желанием показал, что он конкурентоспособный игрок

Главный тренервысказался о матче против(0:3) в Кубке России.

«Бабаев и Дмитриев? Понятно, что по‑разному надо оценить. У Дмитриева есть определенный опыт игры на таком уровне. Он движением и желанием показал, что он конкурентоспособный игрок. Бабаеву, конечно, сложнее. Мы рассчитывали, что он сыграет такое время. Он первый раз играл на таком уровне. Тоже можно разделить атакующие и оборонительные действия. В кое‑каких вещах он был вполне достоин стартового состава.

У нас был вопрос не только по тому, кого выпускать, но и по тому, кого менять. Мы не знали до конца, нам показалось, что и Дмитриева надо менять, и Цыпченко больше года не играл такое время. Мы планировали менять Цыпченко, но, понимая, что он выдерживает, мы ему дали максимум времени. А дальше в этот момент мы пропустили гол, планы по игре поменялись, поэтому выпустили Витюгова, а не Ежова», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Таким образом, «Спартак» смог набрать шесть очков и идет первым в группе А. У «Крыльев Советов» нет баллов и последняя строчка.