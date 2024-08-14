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    Дибала согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии

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    Пауло Дибала покинет «Рому» перед закрытием летнего трансферного окна.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    По информации Foot Mercato, Дибала близок к переходу в «Аль-Кадисию».

    Источник утверждает, что аргентинский футболист уже согласовал с саудовским клубом условия личного контракта.

    Соглашение будет рассчитано на три года, за это время Дибала заработает 45 миллионов евро.

    Также отмечается, что «Аль-Кадисия» выплатит «Роме» отступные в размере 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что эта опция больше не действует.

    Контракт Дибалы с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года.

    В сезоне-2023/2024 Дибала провел за «Рому» 39 матчей, забил 16 мячей и сделал 10 результативных передач.

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