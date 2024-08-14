Дибала согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии

покинетперед закрытием летнего трансферного окна.

По информации Foot Mercato, Дибала близок к переходу в «Аль-Кадисию».

Источник утверждает, что аргентинский футболист уже согласовал с саудовским клубом условия личного контракта.

Соглашение будет рассчитано на три года, за это время Дибала заработает 45 миллионов евро.

Также отмечается, что «Аль-Кадисия» выплатит «Роме» отступные в размере 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что эта опция больше не действует.

Контракт Дибалы с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне-2023/2024 Дибала провел за «Рому» 39 матчей, забил 16 мячей и сделал 10 результативных передач.

Напомним, ранее в «Аль-Кадисию» перешел бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг.