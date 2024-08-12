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    Минин: У Захаряна был сезон адаптации, и это не клише

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    Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин высказался по поводу адаптации Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Мне кажется, у него был сезон адаптации, и это не клише. Ему приходилось привыкать к одной из самых прессингующих команд в Испании. Он делал это постепенно.

    Уже осенью в некоторых матчах, особенно в Лиге чемпионов, было видно, что он понимает, чего хочет главный тренер Иманол Альгуасил», — сказал Минин в эфире канале «Матч ТВ».

    На прошлой неделе Захарян перенес операцию по поводу травмы сухожилия правой лодыжки.

    В минувшем сезоне Захарян в 40 матчах забил один гол и сделал два ассиста.

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