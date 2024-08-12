Минин: У Захаряна был сезон адаптации, и это не клише

Комментатор «Матч ТВ»высказался по поводу адаптациив испанском «Реале Сосьедад».

«Мне кажется, у него был сезон адаптации, и это не клише. Ему приходилось привыкать к одной из самых прессингующих команд в Испании. Он делал это постепенно.

Уже осенью в некоторых матчах, особенно в Лиге чемпионов, было видно, что он понимает, чего хочет главный тренер Иманол Альгуасил», — сказал Минин в эфире канале «Матч ТВ».

На прошлой неделе Захарян перенес операцию по поводу травмы сухожилия правой лодыжки.

В минувшем сезоне Захарян в 40 матчах забил один гол и сделал два ассиста.