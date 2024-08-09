Ольмо о переходе в «Барселону»: Очень счастлив, что сбылась моя мечта

Полузащитниквысказался о переходе изв стан «сине-гранатовых».

«Очень счастлив, что сбылась моя мечта. Я вернулся домой к своей семье и товарищам по сборной. С нетерпением жду дебюта. Очень горжусь тем, что "Барса" приложила усилия (чтобы осуществить трансфер).

Со своей стороны могу предложить команде универсальность, качественное первое касание, также я уже играл со многими игроками "Барселоны". Здесь очень высокий уровень. С нетерпением жду возможности сыграть с такими футболистами, как, например, Левандовский. Я готов внести свой вклад», — приводит слова Ольмо Sport.es.

Напомним, что полузащитник подписал контракт с «Барселоной» до лета 2030-го года. «Сине-гранатовые» заплатили за Ольмо 55 млн. евро.