В «Фиорентине» сообщили о подписании контракта с Де Хеа

Испанский голкиперстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

Стало известно, что голкипер уже прошел медосмотр в итальянском клубе и подписал контракт.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Де Хеа будет выступать за «Фиорентину» до лета 2025-го года с опцией продления еще на 1 сезон, а зарплата игрока составит 3 млн. евро в год.

В сезоне 2022/2023 Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед». Летом 2023-го года «красные дьяволы» решили не продлевать контракт с игроком. С тех пор Де Хеа находился без клуба.