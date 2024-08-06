«Карабах» — «Лудогорец»: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

Победу со счетом 2:1 одержал коллектив из Болгарии.
На 56-й минуте счет открыл защитник гостей Диниш Алмейда. «Карабах» смог отыграться на 65-й минуте после точного удара бразильца Жоржиньо.
Но на 87-й минуте «Лудогорец» все-таки вырвал победу благодаря голу Кайо Видаля.
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Карабах — Лудогорец 1:2
Голы: 0:1 Диниш Алмейда (56'), 1:1 Жуниньо (65'), 1:2 Кайо Видал (87') Карабах: Фабиян Бунтиц, Марко Вешович (Матеус Силва, 75'), Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Турал Байрамов (Элвин Джафаргулиев, 67'), Марко Янкович, Леандру Андраде, Жуниньо, Абделла Зубир, Яссин Бензия (Амиду Кейта, 75'), Julio Rodrigues Romao Лудогорец: Хендрик Бонманн, Антон Недялков, Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Сон, Педро Наресси, Дерой Дуарте, Якуб Пётровский (Ивайло Чочев, 82'), Кайо Видал, Квандво Дуа, Бернард Текпетей (Рик, 61') Предупреждения: Жулио Ромау (11'), Оливье Вердон (34'), Жуниньо (41'), Кайо Видал (45 + 4'), Кайо Видал (89')
Ответный матч пройдет 13 августа.