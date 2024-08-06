Довбик опубликовал пост о «Жироне» в соцсетях

Нападающий «Ромы»опубликовал пост в соцсетях, посвященный «Жироне».

Теперь украинский форвард будет играть за римский клуб.

«Я хочу поблагодарить футбольный клуб "Жирона" за доверие ко мне и болельщикам за поддержку команды в трудные времена.

В этом году это было великое приключение, и я очень горжусь тем, что являлся маленькой частью этой истории. Команда с большим сердцем», — написал Довбик в соцсетях.

Контракт Довбика с «Ромой» рассчитан на 5 лет. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 35 млн евро.