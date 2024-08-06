Довбик опубликовал пост о «Жироне» в соцсетях

Артем Довбик Фото: globallookpress.com
Теперь украинский форвард будет играть за римский клуб.
«Я хочу поблагодарить футбольный клуб "Жирона" за доверие ко мне и болельщикам за поддержку команды в трудные времена.
В этом году это было великое приключение, и я очень горжусь тем, что являлся маленькой частью этой истории. Команда с большим сердцем», — написал Довбик в соцсетях.
Контракт Довбика с «Ромой» рассчитан на 5 лет. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 35 млн евро.