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    Газзаев: Со стороны «Зенита» уже просматривается гегемония

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    Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче между «Зенитом» и «Ростовом» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Впечатления остались только от "Зенита". Он показал просто подавляющее преимущество над соперником, практически в каждом эпизоде матча. Команда на старте чемпионата показывает невероятную тактическую гибкость, слаженные командные действия и индивидуальные качества.

    После такой уверенной победы со счетом 5:0 хочется еще раз сказать, что уже просматривается гегемония команды по началу чемпионата. Если "Зенит" продолжит выступать на таком же уровне и показывать такую зрелищную игру на протяжении всего сезона, тогда всем будет очень сложно с ним конкурировать», — сказал Газзаев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 9 очков и лидирует в таблице РПЛ. «Ростов» (4) — шестой.

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