Газзаев: Со стороны «Зенита» уже просматривается гегемония

Валерий Газзаев Фото: globallookpress.com
«Впечатления остались только от "Зенита". Он показал просто подавляющее преимущество над соперником, практически в каждом эпизоде матча. Команда на старте чемпионата показывает невероятную тактическую гибкость, слаженные командные действия и индивидуальные качества.
После такой уверенной победы со счетом 5:0 хочется еще раз сказать, что уже просматривается гегемония команды по началу чемпионата. Если "Зенит" продолжит выступать на таком же уровне и показывать такую зрелищную игру на протяжении всего сезона, тогда всем будет очень сложно с ним конкурировать», — сказал Газзаев «СЭ».
«Зенит» набрал 9 очков и лидирует в таблице РПЛ. «Ростов» (4) — шестой.