Газзаев: Со стороны «Зенита» уже просматривается гегемония

Экс-наставник ЦСКАвысказался о матче между «Зенитом» и «Ростовом» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

«Впечатления остались только от "Зенита". Он показал просто подавляющее преимущество над соперником, практически в каждом эпизоде матча. Команда на старте чемпионата показывает невероятную тактическую гибкость, слаженные командные действия и индивидуальные качества.

После такой уверенной победы со счетом 5:0 хочется еще раз сказать, что уже просматривается гегемония команды по началу чемпионата. Если "Зенит" продолжит выступать на таком же уровне и показывать такую зрелищную игру на протяжении всего сезона, тогда всем будет очень сложно с ним конкурировать», — сказал Газзаев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 9 очков и лидирует в таблице РПЛ. «Ростов» (4) — шестой.