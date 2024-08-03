Кассьерра: Сегодня нам довольно быстро удалось ряд своих моментов реализовать

Нападающийподвел итог матча против(5:0).

«В прошлом сезоне последний матч был против "Ростова", очень тяжёлый. Матч, в котором мы завоевали титул. Прекрасно понимали, насколько сложной может быть игра, насколько серьёзный соперник нас ждёт.

Сегодня нам довольно быстро удалось ряд своих моментов реализовать. Это немного склонило в нашу пользу игру. Из большого количества моментов довольно много смогли реализовать. Крупная победа — все рады», — цитирует Кассьерру «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После трех туров «Зенит» и «Динамо» лидируют с 9 очками. «Ростов» пока на 4-й позиции с четырьмя.