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    Зиньковский: Я должен заменить Промеса? Мы разные по игре

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    Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский выразил мнение, что игрокам красно-белым нужно повысить к себе требования.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    Также Зиньковский ответил, почему он не может стать заменой Квинси Промеса.

    «Я должен заменить Промеса? Это, по факту, не так. Мы разные по игре. А вообще, на всех ребятах, играющих в атаке, и на мне в том числе, лежит ответственность. Нам нужно повышать к себе требования и становиться лидерами.

    Мое дело — тренироваться, даже если привезут игрока на мою позицию. Дай бог, чтобы это было усиление для команды. Конкуренция — всегда хорошо», — сказал Зиньковский Sport24.

    До этого «Спартак» в Кубке России разгромил «Динамо» со счетом 3:0.

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