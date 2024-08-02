Зиньковский: Я должен заменить Промеса? Мы разные по игре

Антон Зиньковский Фото: globallookpress.com
Также Зиньковский ответил, почему он не может стать заменой Квинси Промеса.
«Я должен заменить Промеса? Это, по факту, не так. Мы разные по игре. А вообще, на всех ребятах, играющих в атаке, и на мне в том числе, лежит ответственность. Нам нужно повышать к себе требования и становиться лидерами.
Мое дело — тренироваться, даже если привезут игрока на мою позицию. Дай бог, чтобы это было усиление для команды. Конкуренция — всегда хорошо», — сказал Зиньковский Sport24.
До этого «Спартак» в Кубке России разгромил «Динамо» со счетом 3:0.