Зиньковский: Я должен заменить Промеса? Мы разные по игре

Хавбек «Спартака»выразил мнение, что игрокам красно-белым нужно повысить к себе требования.

Также Зиньковский ответил, почему он не может стать заменой Квинси Промеса.

«Я должен заменить Промеса? Это, по факту, не так. Мы разные по игре. А вообще, на всех ребятах, играющих в атаке, и на мне в том числе, лежит ответственность. Нам нужно повышать к себе требования и становиться лидерами.

Мое дело — тренироваться, даже если привезут игрока на мою позицию. Дай бог, чтобы это было усиление для команды. Конкуренция — всегда хорошо», — сказал Зиньковский Sport24.

До этого «Спартак» в Кубке России разгромил «Динамо» со счетом 3:0.