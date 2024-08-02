Маунт: У нас есть команда, способная выигрывать трофеи, и это самое главное

Полузащитникдал комментарий по поводу целей команды на будущий сезон.

«Безусловно, у нас есть команда, способная выигрывать трофеи, и это самое главное. Мы будем продолжать пытаться сделать это и оставаться сосредоточенными на данной цели, потому что это "Манчестер Юнайтед", и нам необходимо задирать планку как можно выше.

Мы знаем, насколько высока планка, и теперь нам пора показать себя, мы готовы к этому. Хотим добыть как можно больше трофеев и выиграть как можно больше матчей. Именно на этом сосредоточен фокус нашей команды. Мы определённо на одной волне», — приводит слова Маунта Daily Mail.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» стал восьмым в чемпионате страны и выиграл Кубок Англии.