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    Маунт: У нас есть команда, способная выигрывать трофеи, и это самое главное

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт дал комментарий по поводу целей команды на будущий сезон.

    Мэйсон Маунт
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    Мэйсон Маунт

    «Безусловно, у нас есть команда, способная выигрывать трофеи, и это самое главное. Мы будем продолжать пытаться сделать это и оставаться сосредоточенными на данной цели, потому что это "Манчестер Юнайтед", и нам необходимо задирать планку как можно выше.

    Мы знаем, насколько высока планка, и теперь нам пора показать себя, мы готовы к этому. Хотим добыть как можно больше трофеев и выиграть как можно больше матчей. Именно на этом сосредоточен фокус нашей команды. Мы определённо на одной волне», — приводит слова Маунта Daily Mail.

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