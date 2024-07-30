Соболев лично инициировал историю с переходом в «Зенит»

, блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега», прокомментировал возможный уход форвардаиз

Скорее всего, нападающий будет играть за «Зенит».

«История инициирована самим Соболевым. В "Зените" никогда бы не подумали, что Соболев может и в целом захочет перейти к ним из "Спартака".

Когда пошли инсайды по Соболеву, контакта между "Зенитом" и "Спартаком" ещё не было. И даже когда была информация, что всё согласовано, клубы ещё не связывались. Первый прямой контакт случился примерно тогда, когда состоялось собрание РПЛ. И он до сих пор остаётся единственным», — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

Ранее красно-белые отстранили Соболева от тренировок с основной командой.