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    Соболев лично инициировал историю с переходом в «Зенит»

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    Максим Никитин, блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега», прокомментировал возможный уход форварда Александра Соболева из «Спартака».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Скорее всего, нападающий будет играть за «Зенит».

    «История инициирована самим Соболевым. В "Зените" никогда бы не подумали, что Соболев может и в целом захочет перейти к ним из "Спартака".

    Когда пошли инсайды по Соболеву, контакта между "Зенитом" и "Спартаком" ещё не было. И даже когда была информация, что всё согласовано, клубы ещё не связывались. Первый прямой контакт случился примерно тогда, когда состоялось собрание РПЛ. И он до сих пор остаётся единственным», — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

    Ранее красно-белые отстранили Соболева от тренировок с основной командой.

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