ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том Дэйли — единственный, кто способен противостоять китайцам29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 14:31
    • Шнайдер проиграла во втором круге олимпийского турнира
  • 13:53
    • Китаец Шэн стал олимпийским чемпионом по стрельбе из пневматической винтовки
  • 13:08
    • Китайцы Лянь и Ян выиграли золото в синхронных прыжках с вышки
    Все новости спорта

    Аршавин: Мне симпатичен Угальде, с ним можно что-то смастерить

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит РПЛ Футбол России
    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Мне он нравится, честно. Когда был Промес, на турнире они очень хорошо чувствовали, комбинировали.

    Это тот нападающий, с которым можно сыграть — может, он не типичная "девятка", хотя он приехал из Нидерландов, там как раз [ценятся игроки] такого формата.

    Мне он симпатичен. Знаю, что много негатива из-за того, что не забивает, стоит дорого и так далее.

  • В свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом
  • Семь игроков чемпионата России, чьи контракты с клубами подошли к концу
  • 25/07/2024

    • Но он игровичок — мне кажется, с ним можно что-то смастерить. Ему нужны люди, которые будут ему подыгрывать или давать [передачи].

    Думаю, на скорости он тоже хорош, когда все бегут, прострел — он небольшого роста, но тоже может сыграть. Барко пришел — может, ему станет полегче», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» продолжат побеждать
  • «Ротор» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Надаль шокирует Джоковича?
  • Джокович — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Смело ставим на минимализм!
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Украина (U23) — Аргентина (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Испания (U23) — Египет (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лугано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Карабах — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры