Аршавин: Мне симпатичен Угальде, с ним можно что-то смастерить

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитиюподелился мнением о нападающем «Спартака»

«Мне он нравится, честно. Когда был Промес, на турнире они очень хорошо чувствовали, комбинировали.

Это тот нападающий, с которым можно сыграть — может, он не типичная "девятка", хотя он приехал из Нидерландов, там как раз [ценятся игроки] такого формата.

Мне он симпатичен. Знаю, что много негатива из-за того, что не забивает, стоит дорого и так далее.

Но он игровичок — мне кажется, с ним можно что-то смастерить. Ему нужны люди, которые будут ему подыгрывать или давать [передачи].

Думаю, на скорости он тоже хорош, когда все бегут, прострел — он небольшого роста, но тоже может сыграть. Барко пришел — может, ему станет полегче», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».