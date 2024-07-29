Аршавин: Мне симпатичен Угальде, с ним можно что-то смастерить

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Мне он нравится, честно. Когда был Промес, на турнире они очень хорошо чувствовали, комбинировали.
Это тот нападающий, с которым можно сыграть — может, он не типичная "девятка", хотя он приехал из Нидерландов, там как раз [ценятся игроки] такого формата.
Мне он симпатичен. Знаю, что много негатива из-за того, что не забивает, стоит дорого и так далее.
Но он игровичок — мне кажется, с ним можно что-то смастерить. Ему нужны люди, которые будут ему подыгрывать или давать [передачи].
Думаю, на скорости он тоже хорош, когда все бегут, прострел — он небольшого роста, но тоже может сыграть. Барко пришел — может, ему станет полегче», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».