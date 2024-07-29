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    Адиев прокомментировал старт «Ахмата» в новом сезоне

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    Наставник «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал старт команды в РПЛ.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    Грозненский клуб начал сезон с двух ничьих кряду. Ранее коллектив встречался с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0).

    «Всегда хочется чего-то большего. Конечно, хотелось побед. С "Краснодаром" у нас был довольно неплохой матч, мы могли выжать больше. Но я сам себе всегда говорю: какой есть результат на табло — значит, это мы и заслужили.

    Если две ничьи — значит, на большее мы не наиграли. Результат такой, какой есть, мы это принимаем», — приводит слова Адиева пресс-служба «Ахмата».

    Календарь и таблица РПЛ

    Грозненский «Ахмат» с двумя очками идет на 11-м месте в таблице РПЛ.

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