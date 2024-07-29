Адиев прокомментировал старт «Ахмата» в новом сезоне

Наставник «Ахмата»прокомментировал старт команды в РПЛ.

Грозненский клуб начал сезон с двух ничьих кряду. Ранее коллектив встречался с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0).

«Всегда хочется чего-то большего. Конечно, хотелось побед. С "Краснодаром" у нас был довольно неплохой матч, мы могли выжать больше. Но я сам себе всегда говорю: какой есть результат на табло — значит, это мы и заслужили.

Если две ничьи — значит, на большее мы не наиграли. Результат такой, какой есть, мы это принимаем», — приводит слова Адиева пресс-служба «Ахмата».

Календарь и таблица РПЛ

Грозненский «Ахмат» с двумя очками идет на 11-м месте в таблице РПЛ.